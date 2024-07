Câmara de Coruche mandou fechar esplanadas junto ao rio Sorraia

Empresas que exploram o bar na Avenida do Sorraia e o restaurante no Parque do Sorraia devem à Câmara de Coruche mais de 9.600 euros de rendas.

As empresas que exploram as esplanadas junto ao rio Sorraia foram notificadas pelo Município de Coruche para deixarem os espaços até ao dia 30 de Agosto. No caso do Quiosque no Parque do Sorraia, com rendas em dívida, o município vai averiguar quais as penalidades a aplicar devido à não reposta da empresa à notificação da câmara municipal. A autarquia assegurou que vai ser de novo notificada, acumulando aos montantes em dívida o correspondente em juros de mora, com ordem para desocupar o espaço até 30 de Agosto.