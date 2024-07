Ciclista morre atropelado em Coruche e automobilista foge do local

Um ciclista morreu na noite de quinta-feira, 11 de Julho, vítima de atropelamento na freguesia de Coruche, Fajarda e Erra, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

Um ciclista morreu na noite de quinta-feira, 11 de Julho, vítima de atropelamento na freguesia de Coruche, Fajarda e Erra, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. De acordo com a mesma fonte, em causa está uma situação de atropelamento e fuga e a GNR esteve no local a fazer diligências.

O alerta foi dado às 22h07 e foram mobilizados 12 operacionais e quatro viaturas de apoio, segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. Fonte do Comando Geral da GNR confirmou que a vítima mortal é um homem.