Condutor foge depois de abalroar carrinha de O MIRANTE

Caso aconteceu no Forte da Casa. Outro caso recente aconteceu com Liliana Morais no parque de estacionamento de um supermercado em Vialonga.

São cada vez mais frequentes os casos em que os condutores batem em viaturas estacionadas e depois fogem. Mesmo com testemunhas, os prevaricadores andam à margem da lei e arriscam fugir sem reportar o acidente ou deixar o contacto no pára-brisas. Nas redes sociais multiplicam-se as denúncias e o apelo de testemunhas dos acidentes, mas a maioria das vezes sem efeito prático.

O embate numa carrinha de O MIRANTE resultou num prejuízo de mais de três mil euros por causa de um condutor que fugiu. No dia 21 de Abril, um domingo à tarde, por volta das 17h00, a carrinha estava estacionada na Rua Padre Américo, no Forte da Casa, quando foi abalroada por um automóvel que saiu da sua faixa e bateu na viatura do jornal destruindo a parte da frente. O condutor deu-se ao desplante de sair do carro, ver o estrago que causou, e apesar de várias testemunhas o terem visto a cirandar à volta do carro demorou apenas alguns segundos a voltar à sua viatura e fugir a alta velocidade. A PSP tomou conta da ocorrência e foi apresentada queixa, com testemunhas que identificaram o condutor na altura do acidente e chegaram a gritar para parar.

Autocaravana danifica viatura em parque de supermercado

Outro caso mais recente aconteceu no parque de estacionamento do supermercado Continente em Vialonga. No dia 25 de Junho, entre as 18h00 e as 18h30, uma autocaravana bateu no carro de Liliana Morais enquanto fazia a curva no estacionamento. De acordo com testemunhas a autocaravana chegou também a colidir com o toldo do parque do supermercado.

A condutora falou com as testemunhas do acidente e apresentou queixa na GNR. As autoridades ainda tentaram procurar a viatura pela matrícula, uma vez que tinha sido deixado um papel com a identificação no pára-brisas do carro, mas sem sucesso. A matrícula correspondia a um tractor agrícola. “O papel foi supostamente deixado por uma testemunha mas não deu em nada. Bastava ver as câmaras de videovigilância do Continente para saber quem fez o estrago. Mas a GNR diz que só com ordem judicial pode solicitar o visionamento das imagens e para isso tenho de avançar com o processo em tribunal”, disse a condutora.

Fonte da PSP de Vila Franca de Xira explicou que este tipo de casos são cada vez mais frequentes mas a maioria das situações acaba arquivada por falta de provas.