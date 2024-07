Explicações sobre ruído de aviões não convencem autarcas e população de Vila Franca de Xira

Queixas de moradores por causa do ruído do tráfego aéreo continuam a chegar ao município e às juntas de freguesia. O presidente da câmara diz que as explicações que a NAV deu “não podem estar correctas”.

As explicações que a empresa de navegação aérea NAV, que gere o tráfego no aeroporto de Lisboa, deu ao município de Vila Franca de Xira não batem certo com os relatos que estão a ser sentidos pela comunidade e por isso o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), voltou a oficiar a empresa para que esta explique melhor o que está a acontecer.

“Temos observado com a população que a rota que os aviões fazem e a altitude a que voam não é realmente a mesma que faziam antigamente. A informação que a NAV nos deu não pode estar certa. Não quer dizer que a NAV nos tenha mentido, mas informou mal de certeza. Já insisti para que nos expliquem bem o que se passou e tomem medidas para reduzir estes impactos”, criticou o autarca durante a última assembleia municipal, onde voltaram a ouvir-se queixas sobre o assunto.