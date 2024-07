partilhe no Facebook

Manuel Nunes sai dos Bombeiros de Samora Correia decepcionado com a Câmara de Benavente

Os Bombeiros de Samora Correia têm sido prejudicados devido às quezílias pessoais entre o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, e o comandante da corporação e comandante municipal da Protecção Civil, Miguel Cardia. “São incompatíveis”, garante Manuel Nunes, que saiu recentemente do cargo de presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia (AHBVSC), após ter estado 33 anos nos órgãos sociais da instituição, sem interrupções.

Manuel Nunes é da opinião que o mau relacionamento entre os dois responsáveis pode estar a empatar o regulamento municipal de apoio aos bombeiros, e defende que o valor do subsídio anual atribuído pela câmara às duas corporações do concelho deve ser diferenciado.