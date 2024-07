Martinho da Silva distinguido com a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados

O advogado escalabitano Joaquim Martinho da Silva foi galardoado com a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados “pelo seu mérito, honorabilidade e modo de exercício da profissão, tendo contribuído relevantemente para a dignidade e prestígio da advocacia”. A distinção foi-lhe atribuída no dia 19 de Maio, em Viana do Castelo, aquando das comemorações do Dia do Advogado. Impossibilitado de comparecer, por motivos de saúde, a medalha foi confiada à Delegação de Santarém que lhe a entregou no dia 28 de Junho na presença da família e colegas.

Joaquim Martinho da Silva exerceu advocacia durante meio século, tendo começado na actividade em Abril 1959. Na Ordem dos Advogados foi presidente da Delegação da Comarca de Santarém 1981/83 e vogal do Conselho Geral em 1984/86 e 1987/89. Em 2009 foi-lhe atribuída a Medalha Comemorativa dos 50 anos de Advocacia. Pelo seu percurso cultural, recebeu o Público Louvor e a Medalha de Ouro do Instituto Politécnico de Santarém, em 2014. Foi condecorado com a Medalha de Ouro da Cidade de Santarém, em 2015.

Referência cívica em Santarém, onde teve participação activa no combate político e no movimento associativo, Joaquim Martinho da Silva ajudau a fundar várias colectividades. “Vivi sempre contra a situação”, confessou em entrevista concedida a O MIRANTE em Dezembro de 2014.