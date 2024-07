O festival de Verão de Vale das Mós está a chegar

O Vale das Mós Summer Fest regressa à aldeia do concelho de Abrantes, nos dias 26 e 27 de Julho, para a sua décima edição. Entre as actividades como a mostra gastronómica e cultural e actividades desportivas, destaca-se a estreia concelhia do filme “Em Ano de Safra” de Sofia Bairrão, rodado na aldeia de Vale das Mós. Cinema ao ar livre, pool-party, caminhada e color run vão ser outras das actividades disponíveis durante o evento. O acolhimento no campismo é gratuito, mas cada bilhete diário tem um custo de 8 euros, sendo o passe geral de 12 euros. A participação nas actividades desportivas de caminhada e color run é gratuita mediante inscrição prévia na junta de freguesia ou nas redes sociais do evento. O Vale das Mós Summer Fest é organizado pela Associação Juvenil Cem Rumos e é distinguido como eco-evento para Valnor.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Abrantes, da União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós, dos Serviços municipalizados de Abrantes, do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, e do Turismo do Centro de Portugal. Mais informações e bilhetes à venda nas redes sociais, em @vdmsummerfest, nos locais a anunciar, ou no local do evento.