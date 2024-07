Patrícia Lizardo é um dos rostos da UDCAS do Sobralinho

Nasci e fui criada no Sobralinho, estou cá desde sempre. Terminei a escola com 17 anos, fiz o 12º ano e comecei a trabalhar. Não continuei os estudos mas hoje em dia digo aos meus filhos para seguirem a escola. Trabalhei mais de 15 anos em Vila Franca de Xira, em lojas, no atendimento ao público. O João costuma dizer que eu conheço mais gente do que ele, precisamente por ter estado muitos anos atrás do balcão.

A União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS) está no meu coração. Um dos fundadores é o meu pai e o meu avô chegou a ser presidente da colectividade. Tenho uma grande envolvência porque cresci aqui. Anos mais tarde a UDCAS estava de porta fechada e o João decidiu agarrar e dinamizar as modalidades.