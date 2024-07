Homem de 36 anos que batia e humilhava a ex-companheira foi apanhado, com armas e munições em casa, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Arguido por violência doméstica apanhado com material roubado

Um homem de 36 anos de Marinhais, arguido por agressões físicas, verbais e psicológicas à ex-companheira de 32 anos, tinha na sua posse armas, munições e material furtado. O material foi apreendido no dia 9 de Julho, na sequência de buscas à residência, veículo e anexo. Os factos foram comunicados ao Ministério Público e a acção contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém.

O Posto Territorial de Marinhais investigava a violência doméstica e o Núcleo de Investigação Criminal investigava os furtos em residências, veículos e furto de metais não preciosos. Durante as diligências concluiu-se que o suspeito era o mesmo, tendo sido apreendidas duas armas de ar comprimido, um cutelo, uma faca de cozinha e uma faca de mato e 47 chumbos, duas jantes de veículo com pneus, um caiaque com pagaia, um climatizador vertical, dois cabos eléctricos trifásicos, um guincho manual, um pulverizador a bateria, um carregador de bateria automóvel, dois martelos pneumáticos, uma corda em nylon, um berbequim e um quadro de bicicleta.

O Comando Territorial de Santarém da GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe através do Portal Queixa Eletrónica, 112, posto da GNR mais próximo, aplicação App MAI112, destinada exclusivamente a cidadãos surdos, ou aplicação SMS Segurança, também para pessoas surdas.