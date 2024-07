Arruda dos Vinhos implementa sinalização para controlo de velocidade

A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos já finalizou a colocação de sinalização de controlo de velocidade na Avenida Engenheiro Brito Adriano da Conceição, nomeadamente junto ao jardim de infância de Arruda dos Vinhos. Quem passar a circular a mais de 30km/hora vai ver no sinal luminoso uma cara triste. O objectivo é dissuadir os automobilistas de circularem em excesso de velocidade.

De acordo com o vice-presidente do município, Paulo Pinto, após os trabalhos de repavimentação da Estrada Municipal 528 será também recolocada a lomba redutora de velocidade, à entrada da recta do Viso, na freguesia de Santiago dos Velhos e outra lomba será colocada antes da entrada desta recta, com o objectivo de dissuadir velocidades excessivas.