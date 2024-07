Passageiros travam assaltante dentro do comboio entre Vila Franca de Xira e Lisboa

Um homem de 22 anos tentou assaltar dois passageiros que viajavam de comboio entre Vila Franca de Xira e Santa Apolónia, perto da estação de Braço de Prata em Lisboa, mas deu-se mal quando os passageiros reagiram ao assalto e travaram o agressor, acabando por ser apanhado pela PSP momentos depois.

O caso aconteceu a 7 de Julho e segundo fonte oficial da PSP o crime aconteceu de madrugada dentro do comboio, numa altura em que ainda havia poucos passageiros e com recurso à força física e ameaça, tendo um dos ofendidos accionado a alavanca de emergência do comboio que culminou com o maquinista a fechar as portas da composição, impedindo que o suspeito fugisse. Ao mesmo tempo outros passageiros que presenciaram a cena chamaram as autoridades policiais. Foi graças à forte resistência das vítimas que o assaltante não conseguiu levar a melhor e acabou encurralado, reconhece a PSP, que já estava de prevenção na zona depois de haver relatos há algumas semanas de assaltos na zona e em particular junto de passageiros da Linha do Norte, sendo que o homem agora detido é o principal suspeito desses crimes, que já lesaram passageiros de idade mas também adolescentes.

“Na sequência de informação difundida que teria ocorrido um roubo no interior de uma carruagem do comboio na estação de Braço de Prata, na freguesia de Marvila, os polícias deslocaram-se ao local sendo o suspeito abordado e consequentemente detido em flagrante delito”, refere a PSP.

O homem, que não é do concelho de Vila Franca de Xira, vai agora responder em tribunal por dois crimes de roubo na forma tentada porque já anteriormente cumprira pena de prisão pelo mesmo crime. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.