Tratar utentes com o máximo de atenção e cuidado é a prioridade do Centro de Dia São José das Matas

Uma importante resposta social num território marcado pelo declínio demográfico e envelhecimento da população.

O Centro de Dia e Lar de São José das Matas, no concelho de Mação, foi criado em 1994, com a abertura das instalações três anos depois. O presidente da instituição, Manuel Cristóvão, garante que o foco de todos os trabalhadores do centro de dia e lar está no cuidado e atenção para com os utentes. Destaca a alimentação, aconselhada e seguida por profissionais de saúde, e o trabalho dos funcionários, que conta ainda com uma fisioterapeuta e uma animadora sociocultural para desenvolver actividades com os utentes. O presidente do centro de dia/lar admite que apesar das dificuldades económicas o caminho tem sido feito de esforços e evolução.

Manuel Cristóvão faz parte da instituição desde 2001, assumindo funções de presidente em 2002, cargo que manteve todos estes anos, excepto de 2014 a 2016 quando foi presidente do conselho fiscal, tendo regressado depois à presidência. No total, são 50 utentes, estando 34 em serviço de lar e os restantes 16 divididos entre o centro de dia e o apoio domiciliário. No centro de dia, os utentes chegam de manhã, através de transporte da instituição e ficam até depois de jantar, regressando a suas casas, novamente, com transporte cedido pela instituição. O dia é passado a jogar às cartas ou dominó ou com as actividades dinamizadas pela animadora sociocultural, como trabalhos manuais ou contos de histórias.

O dirigente admite que a maior dificuldade que a organização passa são os desafios financeiros. “Temos de ver sempre onde os preços são mais acessíveis e andar a contar tudo ao limite. Desde 2002 nunca tinha acontecido, mas em 2022 e 2023 tivemos resultados anuais negativos e parece-me que 2024 vai pelo mesmo caminho”, lamenta. A instituição organiza sorteios de rifas para angariação de fundos e costuma participar em eventos públicos do concelho, como a Feira dos Sabores e a Feira Mostra de Mação, onde vão estar presentes este ano com uma banca de restauração. Manuel Cristóvão conta que o caminho tem sido feito com muita alegria, vontade e o empenho de todos. “Por vezes temos de parar para reflectir e respirar. Um dos nossos lemas é: recomeça se puderes, sem angústia e sem pressa e enquanto não alcances, não descanses” diz, citando Miguel Torga.

Sobre as questões sociais de abandono e solidão de idosos, Manuel Cristóvão diz serem “problemas complexos e que devem ser pensados a nível nacional”. Acredita que a grande maioria dos utentes do centro de dia/lar tem a sorte de ter famílias presentes e com um papel activo na sua vida. Defende que o concelho está provido de instituições com essa missão, mas que cabe a organizações como os lares e centros de dia serem um apoio a idosos conseguindo combater esses problemas.

Obras para alargar resposta

Na opinião do presidente do Centro de Dia São José das Matas, o fundamental para uma boa instituição é a qualidade das instalações e como estas podem proporcionar mais e melhor qualidade de vida aos seus utentes. Nesse sentido, Manuel Cristóvão confessa que o próximo grande objectivo é alargar as suas instalações de centro de dia para 40 utentes, estando o projecto a aguardar aprovação camarária para ser colocado a concurso. “Não vai ser fácil porque se não houver candidaturas vamos ter de recorrer a empréstimos mas funcionamos um pouco como o espírito da água das chuvas que, de algo pequeno, como cair no solo, acaba por andar, formar ribeiras e depois chegar ao rio. De algo pequeno nasce uma coisa grande e esse é o nosso espírito. Juntar o pequeno e frágil e criar algo grande”, diz com um sorriso.