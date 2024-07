Abrantes investiu em cinco anos mais de 100 mil euros em transporte escolar

A Câmara Municipal de Abrantes delineou uma estratégia a longo prazo, implementada desde 2019, para apoio financeiro à substituição das suas frotas, de forma a manter o serviço de transporte escolar das crianças de cada freguesia. A estratégia foi articulada com os presidentes das juntas, sendo que, nesse âmbito, já foram apoiadas as Juntas de Freguesia de Bemposta (2019), Tramagal (2020), Mouriscas (2021), Abrantes e Alferrarede (2022), Abrantes e Alferrarede (2023), Bemposta (2024) e Carvalhal (2024), num valor total de apoio de 105 mil euros. O serviço é realizado através de carrinhas afectas às juntas de freguesia que têm um período limitado de utilização pelas crianças, que é de 16 anos, de acordo com o disposto na lei.

Em sessão camarária, o executivo da Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade apoiar em cerca de 15 mil euros a Junta de Freguesia de Carvalhal na aquisição de uma carrinha para transporte escolar, uma vez que a carrinha actualmente utilizada atinge em 2024 a idade limite legal para efectuar os transportes. Uma parte dos circuitos de transportes escolares é assegurada pelas juntas de freguesia, através de contratos inter-administrativos, que estabelecem os valores pagos pelo município para essas deslocações. Desta forma, garante-se uma maior proximidade entre as escolas e as famílias, refere o município.

Para o presidente da câmara, Manuel Jorge Valamatos, a estratégia “compromete-nos a colaborar para as melhores condições na continuidade à prestação de um serviço de qualidade e proximidade junto da comunidade escolar, contribuindo para a segurança e bem-estar das crianças”, afirmou.