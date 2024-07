Alunos de Salvaterra de Magos analisaram parâmetros da água do concelho

Duas dezenas de alunos entre os 13 e 18 anos do concelho de Salvaterra de Magos estiveram no dia 10 de Julho na Estação de Tratamento de Água de Salvaterra de Magos, que trata a água que abastece parte do concelho. Os alunos desenvolveram experiências químicas, físicas e sensoriais à volta da água. Mediram os níveis de cloro e turvação nas várias fases do tratamento e debateram a sua evolução. A iniciativa “Tratar a água por tu” implicou conhecer todo o processo desde a captação de água no subsolo até à sua entrega na torneira de casa ou da escola.

A acção insere-se no EmpreenSer, programa de desenvolvimento de competências socio-emocionais promovido pelo município, que decorre ao longo do mês de Julho. Os jovens tiveram ainda oportunidade de saborear a água ao natural e com sabores que resultam da introdução de frutos como laranja, morango, mirtilo ou framboesa. A Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC) de Salvaterra de Magos preparou um conjunto de actividades onde o elemento água se destaca. As visitas às fábricas da água decorrem nos sete concelhos que integram a Águas do Ribatejo: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. Em simultâneo continuam as campanhas de sensibilização para o uso responsável da água e para as boas práticas ambientais.