Bombeiros de Fátima comemoraram 21 anos com entrega de distinções e medalhas

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima celebrou, a 29 de Junho, o 21º aniversário. A cerimónia, que contou com a presença de diversas entidades, ficou marcada pela promoção de alguns elementos, distinções honoríficas e a entrega de medalhas de assiduidade dos diferentes graus. A corporação foi ainda agraciada com a medalha “Gratidão Covid-19”, atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Amorim Gonçalves, presidente da associação, deu início às intervenções oficiais, que foram unânimes em felicitar os Bombeiros de Fátima pelo “trabalho incansável” que desempenham há mais de duas décadas.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, encerrou as intervenções, agradecendo o empenho de todos em prol da comunidade. O autarca sublinhou o serviço inestimável prestado pelos bombeiros, não só à cidade e aos seus residentes, mas também aos milhões de visitantes que anualmente se dirigem a Fátima, reforçando a importância do seu papel na segurança e bem-estar de todos. O presidente destacou ainda os apoios municipais aos bombeiros do concelho, mencionando a recente aprovação na Assembleia Municipal de Ourém da revisão do Regulamento do Cartão Social do Bombeiro Voluntário. Referindo-se à direcção dos bombeiros, Luís Albuquerque afirmou que o município tem trabalhado para melhorar as condições das corporações do concelho “através das Equipas de Intervenção Permanente (EIP) e da aquisição de novos equipamentos”.

O autarca sublinhou que se está ainda a “viabilizar a execução de um protocolo no valor de cerca de 190 mil euros”, que permitirá a construção de um novo hospital de campanha. “Pretendemos também celebrar um protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima para garantir, finalmente, a construção do tão ambicionado novo quartel. Financiámos a aquisição de terrenos com 500 mil euros, doámos um terreno junto à rodoviária e estamos em vias de celebrar um protocolo que irá contribuir com dois milhões de euros para a construção desta infraestrutura”, salientou.