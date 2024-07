Câmara de Benavente e Fundação Padre Tobias unem-se para abrir nova creche em Samora Correia

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), assegura que a autarquia tem “todas as condições para avançar” com a creche no antigo espaço dos Miúdos e Companhia, em Samora Correia. “Vamos trazer à câmara municipal uma proposta para estabelecer um contrato de comodato com a Fundação Padre Tobias, que assumirá a gestão e exploração do espaço”, revelou o autarca na última reunião do executivo.

Em resposta a O MIRANTE, Carlos Coutinho confirmou que o mês de Setembro permanece como a data prevista para a abertura da nova creche. “Assim que as obras estiverem concluídas, avançaremos imediatamente, pois é possível fazê-lo com uma comunicação prévia e, só posteriormente, verificar as condições de funcionamento da creche”, explicou na sessão da autarquia de 1 de Julho e que sucedeu a uma reunião, em 28 de Junho, entre o município e a Segurança Social.

O presidente da autarquia destacou a importância desta parceria com a Fundação Padre Tobias, que já possui diversos edifícios em Samora Correia. “A fundação terá a capacidade de adaptar os espaços às necessidades da população, cumprindo as exigências de licenciamento que requerem um número crescente de vagas nos diversos escalões etários, desde o berçário, passando pelo 1º ano e até aos 2 anos. É fundamental garantir que as crianças que iniciam no berçário possam progredir para os escalões seguintes de forma contínua”, explicou o autarca.

Além disso, foi discutida a marcação de uma vistoria para as obras a serem realizadas, com a indicação de que é possível iniciar as actividades com uma comunicação simples e realizar a vistoria no prazo de um mês. A autarquia solicitou que a vistoria fosse marcada para o final de Agosto, visando assegurar que tudo decorra conforme planeado.

Carlos Coutinho expressou optimismo quanto ao projecto, sublinhando que as diligências serão seguramente “positivas”. Salientou ainda que, embora este projecto financiado pela câmara municipal “não resolva o problema da falta de vagas em creches no seu todo”, é um passo importante para a população do concelho.