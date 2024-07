Câmara de Coruche ordena fecho de esplanadas junto ao rio Sorraia

As empresas que exploram as esplanadas junto ao rio Sorraia foram notificadas pelo Município de Coruche para deixarem os espaços até ao dia 30 de Agosto. No caso do Quiosque no Parque do Sorraia, com rendas em dívida, o município vai averiguar quais as penalidades a aplicar devido à não reposta da empresa à notificação da câmara municipal. A autarquia assegurou que vai ser de novo notificada, acumulando aos montantes em dívida o correspondente em juros de mora, com ordem para desocupar o espaço até 30 de Agosto.

Quanto aos contratos de exploração do bar da Avenida do Sorraia e estabelecimento de restauração no Parque do Sorraia, a empresa, segundo disse a vice-presidente Fátima Galhardo, ainda efectuou o pagamento de parte das rendas em atraso, “mas não foi coberto todo o valor em dívida” pelo que a câmara também solicitou ao empresário para desocupar os espaços até ao 30 de Agosto.

A decisão surge depois de a autarquia ter notificado as empresas para regularizarem as dívidas no prazo de 15 dias, mas as empresas em causa acabaram por pagar apenas parte da dívida. A câmara municipal voltou a dar mais uns dias às empresas para saldarem os valores estabelecidos nos contratos de exploração dos estabelecimentos, o que não surtiu efeito. Todo o executivo manifestou preocupação em ser mantida “a qualidade do serviço” até à data de final do contrato de arrendamento dos espaços. O município irá lançar novo procedimento para exploração das esplanadas junto ao rio Sorraia.