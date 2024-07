Cidade de Fátima tem um mercado renovado

A requalificação do Mercado de Fátima, inaugurada a 12 de Julho, visou transformar o ícone local num espaço moderno e convidativo. A cerimónia de inauguração contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque.

Com um investimento total de aproximadamente 625 mil euros, sendo que 228 mil euros são dos cofres municipais, o projecto contou com um apoio financeiro de 300 mil euros provenientes do Turismo de Portugal, após aprovação de candidatura pela Junta de Freguesia de Fátima, que suportou o restante valor da intervenção. O Mercado de Fátima conta agora com a instalação de um palco fixo com camarins, novas casas de banho e um bar com esplanada exterior. Mantendo a traça original do edifício, foram introduzidas novas aberturas nas fachadas e um sistema de ventilação moderno, tornando o ambiente mais confortável e acolhedor. O evento revestiu-se de um significado ainda maior, uma vez que coincidiu com o 27.º aniversário da elevação de Fátima a cidade.

Pedro Machado destacou a importância do projecto, afirmando que “esta requalificação não só preserva a identidade histórica do Mercado de Fátima, mas também o torna mais atractivo para os visitantes, contribuindo assim para o desenvolvimento turístico da região”. O secretário de Estado do Turismo afirmou ainda que “os mercados são por natureza uma peça chave de atracção turística“.

Luís Miguel Albuquerque sublinhou o esforço conjunto das entidades envolvidas. “A requalificação não só moderniza o espaço, como revitaliza o comércio local e promove a cultura de Fátima, transformando esta estrutura num espaço polivalente”, disse. O autarca elencou ainda algumas das intervenções em Fátima neste âmbito cultural, como a requalificação da antiga escola de Lombo d’ Égua, abordando ainda a âmbição de construção do futuro equipamento que possa servir de Centro de Congressos.