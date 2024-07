Conduta de gás provocou danos em estrada de Valada

A estrada em Valada está em mau estado, após as obras de instalação da conduta de gás feita pela empresa de distribuição Floene. As preocupações foram deixadas em reunião de Câmara do Cartaxo pelo vereador do PS, Fernando Amorim, que alertou para os constrangimentos, uma vez que a campanha agrícola já começou e a ponte de Santana continua fechada.

De acordo com as explicações do presidente do município do Cartaxo, João Heitor, a empresa já foi notificada para reparar a via. “Temos que fazer alguma coisa antes que comece a campanha do tomate, nem que seja instalar semáforos para moderar a velocidade. E quem mora na Rua 25 de Abril tem muitos transtornos por causa dos camiões que passam carregados de tomate nessa altura”, afirmou o autarca.