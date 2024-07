Estátua do toureiro Ricardo Chibanga vandalizada na Golegã

A estátua do toureiro Ricardo Chibanga, situada junto à Igreja Matriz da Golegã, foi vandalizada com recurso a tinta acrílica durante a madrugada deste domingo, 14 de Julho, segundo informou o vice-presidente da Câmara da Golegã, Diogo Rosa, nas redes sociais. Diogo Rosa recorda que há alguns anos a estátua do toureiro Manuel dos Santos também foi vandalizada. A GNR foi informada e vai recorrer-se às imagens de videovigilância para identificar os responsáveis.



“Agora assistimos a mais este episódio lamentável”, lamenta Diogo Rosa, que diz ainda que “nada justifica estes actos de vandalismo, seja qual for a sua motivação. Ricardo Chibanga e a Golegã não mereciam tal acto. Somos uma terra de gente que sabe respeitar e gosta de ser respeitada”. O escultor Rui Fernandes e os trabalhadores do município, António Caixinha e Pedro Lopes, aprontaram-se a limpar a estátua esta manhã.