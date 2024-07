Explicações da NAV sobre ruído de aviões em VFX não convencem autarcas

As explicações que a empresa de navegação aérea NAV, que gere o tráfego no aeroporto de Lisboa, deu ao município de Vila Franca de Xira não batem certo com os relatos que estão a ser sentidos pela comunidade e por isso o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), voltou a oficiar a empresa para que esta explique melhor o que está a acontecer.

“Temos observado com a população que a rota que os aviões fazem e a altitude a que voam não é realmente a mesma que faziam antigamente. A informação que a NAV nos deu não pode estar certa. Não quer dizer que a NAV nos tenha mentido, mas informou mal de certeza. Já insisti para que nos expliquem bem o que se passou e tomem medidas para reduzir estes impactos”, criticou o autarca durante a última assembleia municipal, onde voltaram a ouvir-se queixas sobre o assunto.

A posição surge depois de, num primeiro momento, Fernando Paulo Ferreira ter dito que a justificação para o aumento de ruído seria a posição dos ventos dominantes nesta altura do ano, o que estaria a deixar a população com uma “sensação” de que o ruído estaria a aumentar. Declarações que não caíram bem junto de alguns moradores que continuam a lamentar o aumento do ruído, especialmente no período nocturno.

No portal Flight Radar, que cataloga todos os voos em curso nos vários aeroportos mundiais, é possível ver que da Portela estão a descolar perto de 320 aviões por dia e alguns moradores, como António Félix, da Póvoa de Santa Iria, conseguiram mesmo registar as diferenças das rotas que se sentiram desde que a NAV alterou o sistema de gestão de tráfego. “É licito concluir que temos agora diariamente a passar por cima da Póvoa de Santa Iria pelo menos mais 200 aviões, o que a juntar ao número dos que já o faziam, dará qualquer coisa como pelo menos 250 aviões por dia, 7.500 por mês, ou 75.000 aviões por ano, já deduzindo os dias do ano em que o vento não o permita fazer”, lamentou o morador na Assembleia de Freguesia da União de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

António Félix quis saber o que a presidente da junta pensa fazer para ajudar a resolver o problema. “Como triste curiosidade, durante o dia 25 de Junho, levantaram de Lisboa 330 aviões e desde as 04h15 até às 09h00 já aqui tinham passado 70 aviões. Portanto, multiplicou-se por seis o número de aviões que sobrevoam a Póvoa e o Forte da Casa. E ainda pode piorar”, avisou.

Também na última assembleia de freguesia da vizinha União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e do Sobralinho o problema foi tema de conversa, com o presidente da junta, Cláudio Lotra, a juntar a sua voz ao coro de protestos, dizendo não ter ficado “nada descansado” com as explicações que a NAV deu aos eleitos e à câmara.

O problema, recorde-se, ganhou dimensão depois de O MIRANTE noticiar as queixas que começaram a surgir no sul do concelho desde que a NAV implementou, em Maio, um novo sistema de gestão do tráfego aéreo. A NAV diz ter implementado um novo sistema de sequenciação para melhorar e reorganizar o tráfego no aeroporto da Portela, mas a medida está a dar dores de cabeça a quem vive no sul do concelho.