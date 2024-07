Oposição quer saber porque não há obras no antigo cinema de Aveiras de Cima

Os eleitos do PSD na Assembleia Municipal da Azambuja pediram à Câmara de Azambuja vários documentos e explicações sobre o motivo de não terem sido feitas obras no edifício do antigo cinema de Aveiras de Cima, comprado pela autarquia socialista em finais de 2018. À data, o edifício foi comprado pela câmara por 282 mil euros com o objectivo de ali se criar um novo centro cultural com auditório.

Em 2021 ficaram reservados mais de 270 mil euros para as obras de reabilitação e em 2022 e 2023 ficou reservada uma verba superior a 37 mil euros para o mesmo efeito. No orçamento deste ano a verba continua com o mesmo valor mas o PSD questiona por que é que as obras de adaptação do edifício não avançam. Os deputados municipais querem ainda saber se a recuperação do edifício teve ou não alguma candidatura submetida ao Plano de Recuperação e Resiliência ou outro programa de financiamento comunitário. “Naturalmente que a recuperação deste edifício emblemático e a sua colocação ao serviço de todos nós, é uma reivindicação mais que legítima da população e, em particular, dos vários agentes culturais da Freguesia de Aveiras de Cima”, sublinha o PSD.