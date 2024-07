Artesãos elogiam boas condições de Feira Mostra de Mação

O MIRANTE esteve na Feira Mostra de Mação onde falou com alguns artesãos presentes, que elogiaram as boas condições que o certame proporciona ao artesanato. Helena Silva é natural de Abrantes, participa em festividades por todo o Médio Tejo e confessa que a Feira Mostra é das iniciativas em que mais gosta de participar. As boas condições dadas aos artesãos como a qualidade dos stands e um apoio rápido são os pontos de maior destaque, além do envolvimento do público na feira e junto do artesanato.

Helena Silva começou a fazer rendas e bordados com apenas cinco anos, com a mãe e com a avó. Durante vários anos foi fazendo croché, renda e bijuteria a pedido de amigas e colegas e há 10 anos decidiu começar a participar em feiras. Afirma que o gosto pelo ofício é o combustível para se fazer bem o trabalho que nem sempre é reconhecido e valorizado pelo público. “Se gostarmos do que fazemos é mais fácil aprendermos, inovar e fazer sempre mais material. É uma pena que, por vezes, as pessoas achem o artesanato demasiado caro” diz.

Agostinho Godinho também participa na Feira Mostra desde as primeiras edições e afirma que o certame tem óptimas condições para os artesãos, mas que o principal é a adesão das pessoas e o apoio ao artesanato. “É uma boa feira, com condições para o artesanato, gosto de vir aqui porque é um bom evento para mostrar o nosso trabalho e as pessoas apoiam muito, quase sempre as vendas justificam a vinda aqui”, diz.

Apesar de também trabalhar na agricultura, o artesanato é a principal ocupação de Agostinho Godinho, que começou a fazer brinquedos de madeira ainda antes dos 10 anos. Aprendeu sozinho a juntar as peças e pintar e hoje imagina as obras, faz um pequeno rascunho e mete em prática, tendo brinquedos que demoram 15 minutos e outros três horas. Garante que o que distingue um bom artesão é o trabalho árduo e com muita dedicação, mas sobretudo ter materiais originais e diferentes com um preço razoável para que “não afugente as pessoas”. A colecção de brinquedos de madeira é vasta, desde animais a veículos e o artesão garante que não são apenas as crianças as interessadas. “Vendo tanto para crianças como para adultos. Há peças como carros, camiões e aviões que os adultos vão procurando adquirir para colecção. Como a variedade é vasta, podem sempre ir comprando uma peça diferente” diz com um sorriso.

Associações e artesanato local são fundamentais para a Feira Mostra

Na inauguração da Feira Mostra de Mação, o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, afirmou que o envolvimento das associações e o artesanato local são fundamentais para o evento. Para o autarca, o objectivo principal é que os expositores sintam que o esforço e investimento financeiro foram recompensados. Várias associações escolheram pratos e produtos típicos da região para venda. Vasco Estrela garante não ter havido nenhum requisito que obrigasse a isso mas que a promoção da gastronomia e da cultura local faz parte do ADN do associativismo.