Para a CDU recuperar a Câmara de Alpiarça precisa de conquistar os jovens

O ex-autarca, engenheiro químico, reconhece que não teve o apoio que devia ter tido na recandidatura e se na altura tivesse conseguido fazer as obras que tinha planeado e que foram feitas pelo seu adversário, Joaquim Rosa do Céu, dificilmente o PS conseguiria chegar ao poder por muitas décadas. Começou a militar no MDP-CDE e entrou para o PCP a seguir ao golpe militar de 25 de Novembro 1975 porque precisava de um partido que lhe desse a solidez para intervir politicamente. Viúvo há pouco tempo, depois de ter sido anos um cuidador da mulher que sofria de Alzheimer e que foi a única namorada que teve desde adolescente e com quem casou quando ainda estava a tirar o curso no Técnico. Na conversa no parque do Carril com vista para a vala real, considera-se uma pessoa sem inimigos, que não tem ressentimentos e que no seu dicionário não cabem as palavras raiva e o ódio. Está reformado. Passa o tempo entre Alpiarça e o litoral da costa Alentejana onde o maior prazer que tem é andar de bicicleta. Apesar do tempo livre quer manter-se fora da vida política activa.

O que era o bastião comunista de Alpiarça está a perder força. O partido precisa de outra orientação? Essa é uma preocupação política que todos os dias domina o meu pensamento. Quando soube na noite das eleições legislativas que o Chega, um partido fascista, racista, xenófobo, tinha mais votos que a CDU fiquei triste. Isto é quase uma infâmia à história de muitos militantes e simpatizantes comunistas, alguns presos e torturados, que muito lutaram pela liberdade.

O que é que está a acontecer ao Partido Comunista? A realidade das empresas industriais é completamente diferente. O que eram autênticos ninhos de formação política e cívica, onde o PCP tinha milhares de militantes, desapareceram. O grande capital também se reorganizou e foi ganhando força com a conivência e participação directa de governos do PS e PSD. As liberdades e garantias dos trabalhadores foram sendo atacadas, grande parte da comunicação social foi ficando na mão de grandes grupos económicos que influenciam muito o país. Tudo isto são barreiras difíceis de ultrapassar.

O PCP não conseguiu adaptar-se, renovar-se… O partido consegue adaptar-se às novas circunstâncias, só que estas são muito mais difíceis.

Ainda é possível encontrar uma estratégia para recuperar a Câmara de Alpiarça. Gostaria muito que a Câmara de Alpiarça voltasse a ser gerida pela CDU (PCP + PEV), mas não é tarefa fácil. O PS também tem capacidade para fazer coisas e agradar à população. Uma força política na oposição, como a CDU, tem de trabalhar muito e se possível ainda melhor para granjear a simpatia e o apoio das camadas jovens da população.

Acha que é com o discurso actual do PCP, que cheira a gasto, que se vai conseguir cativar os jovens? A campanha tem de se fazer todos os dias, essencialmente nas redes sociais e isso tem de ser aproveitado pelo PCP. Antigamente, por exemplo, era preciso ir para um protesto e de repente alugavam-se 50 autocarros para Lisboa. Isto era carregar no botão, porque havia uma grande consciência de classe e política. Para além do discurso, da imagem do líder é preciso trabalho de formiguinha trabalhando todos os dias.

Está satisfeito com a actual gestão socialista de Sónia Sanfona em Alpiarça? Não seria honesto estar a fazer comentários quando não tenho acompanhado a actividade autárquica de Sónia Sanfona, porque tenho estado afastado. Tenho dela a opinião de que é uma pessoa dialogante.

Quando regressou a Alpiarça para concorrer à câmara era praticamente um desconhecido. Essa foi uma dificuldade que tive junto das gerações mais novas. Tive que começar a fazer contactos muito dirigidos aos jovens em Julho. As eleições foram em Dezembro. Se nas eleições não puxarmos pela juventude, esta poderá ter tendência para ficar em casa. Foi um trabalho que deu frutos.

Como é que foi regressar a Alpiarça para ser presidente de câmara? Foi um desafio que temi. Ia substituir Armindo Pinhão, muito credenciado e popular. Era uma responsabilidade muito grande porque tinha de trabalhar para que a CDU não tivesse menos votos para a câmara do que para a assembleia municipal, onde ele era candidato.

A consciência de que era impossível ganhar, a falta de apoio e a forma incorrecta como foi tratado na oposição

Só fez um mandato num dos maiores bastiões comunistas do país. O que é que falhou? O PS e o PSD tinham-se entendido para uma candidatura à câmara. Era aritmeticamente impossível a CDU ganhar. Tinha consciência disso, mas não a transmitia. A campanha de Joaquim Rosa do Céu foi muito bem preparada, a começar pelo facto de ter sido nomeado director do Instituto de Emprego e Formação Profissional uns meses antes das eleições e de ter feito uma carta com promessas aos jovens. Já para não falar da inauguração apressada da requalificação da Instituição José Relvas, que era dirigida pelo pai, oito dias antes das eleições com a presença o primeiro-ministro António Guterres.

O partido pecou por excesso de confiança, ou não soube preparar-se? O partido estava confiante na vitória. Eu não estava. A campanha foi menos intensa e menos organizada que em 1993, porque o responsável político que acompanhava o concelho de Alpiarça foi escolhido para candidato a uma junta de freguesia. E durante três meses não tive um dirigente a puxar pela campanha. Tive de fazer de tudo um pouco, ser presidente e candidato.

Foi nessa altura que começou a queda do PCP… O PS teve na altura um slogan que era: agora ou nunca. Isso quer dizer muita coisa. Isso internamente no PS teve muita força, até porque eles sabiam da minha experiência política. Se tivesse vencido e concretizado os projectos que tinha em carteira, que o PS veio a executar, isso iria alavancar a força da CDU por muitos anos.

Como é que sentiu na oposição com um novo presidente com atitudes provocatórias e quase agressivas contra os comunistas? Não gosto muito de falar disso. Mas posso dizer que o ano de 1998 foi o pior ano político em toda a minha vida. Fui tratado de uma forma nada correcta, mas num determinado momento o Rosa do Céu pediu-me desculpas, eu aceitei e hoje somos amigos.