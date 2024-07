Piscinas da Chamusca fechadas há cinco anos foram assunto na assembleia municipal

As obras de requalificação do Complexo das Piscinas Municipais da Chamusca, que obrigaram ao encerramento do espaço em 2019, é dos assunatos que mais polémica tem gerado na vila pelo atraso da empreitada. A bancada da CDU, através da eleita São Gaudêncio, questionou o presidente da câmara sobre a data de finalização das obras e se há algum programa para dar às crianças e jovens do concelho um espaço idêntico para este Verão. “Existe algum protocolo com municípios vizinhos no sentido de possibilitar às crianças da Chamusca o usufruto de piscinas durante o Verão?”, questionou a autarca.

O presidente do município, Paulo Queimado (PS), admitiu não saber de um prazo específico para a conclusão da empreitada, mas adiantou que pelo menos vão existir mais sete meses de intervenção. Sobre a realização de protocolos com municípios vizinhos, o autarca apenas referiu que as crianças e jovens vão ter actividades de Verão no âmbito dos campos de férias das juntas de freguesia do concelho.

A confirmar-se os prazos dados agora pelo presidente da câmara, o espaço vai estar encerrado ao público pelo menos cinco anos e meio, uma vez que o complexo encerrou em Setembro de 2019. As críticas à demora da conclusão desta empreitada têm gerado debate nas reuniões de Câmara e de Assembleia Municipal da Chamusca com os autarcas a afirmarem, por várias vezes, que é um dos piores exemplos da gestão autárquica da maioria socialista desde que assumiu os destinos do município, em 2013. A requalificação do espaço vai custar vários milhões de euros, sendo que parte da verba gasta pelo município vai ser financiada.