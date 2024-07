Presidente de Vila Franca de Xira critica mau estado das estações de comboio do concelho

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira exige uma melhor manutenção das estações de comboio do concelho por parte da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) e por isso já manifestou a sua disponibilidade ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, caso este queira passar a responsabilidade da manutenção dessas instalações directamente para a autarquia.

“A IP tem demonstrado uma incapacidade para realizar a manutenção das estações ferroviárias. Chamamos sempre a atenção para a limpeza e manutenção mas também dos elevadores que estão sistematicamente avariados, o que faz com que seja um suplício andar de comboio para quem tem dificuldades de mobilidade ou precisa de carregar carrinhos de bebé ou bicicletas. É quase impossível andar de comboio”, criticou. Um exemplo recente do descontentamento popular sobre o mau estado de algumas estações veio da comissão de utentes de Castanheira do Ribatejo, que vai oficiar a IP apontando vários problemas daquela estação que estão por resolver há anos, como O MIRANTE noticiou.

“Reuni com o ministro das Infraestruturas que nos deu conta que o Governo está a estudar, e bem na nossa opinião, a possibilidade de protocolar com os municípios a manutenção das estações dentro do seu território. Vai-nos dar mais trabalho, temos de estudar as verbas que virão, mas não tenho dúvidas que será mais fácil para nós intervir directamente. É mais fácil para as pessoas falarem directamente connosco do que com a IP, que nem sabem quem é”, notou o autarca. O presidente de Vila Franca de Xira não deixou também de lançar uma farpa à IP na sequência da polémica instalação de pilaretes na Estrada Nacional 10 em Alhandra. “A IP não tem consideração pelos municípios porque intervém neles sem dar informação de que o vai fazer e sem passar cavaco a ninguém. Foi o que se passou em Alhandra”, criticou.

Alargamento da linha é para manter

Ainda segundo o autarca o polémico projecto de alargamento da Linha do Norte, que irá atravessar Vila Franca de Xira e prevê, entre outros aspectos, a demolição da estação de Alhandra, a construção de uma nova estação em VFX e a destruição de parte do Jardim Constantino Palha, é para continuar. “A posição do Governo é manter a modernização da Linha do Norte como estava prevista e garantir que a alta velocidade ligará Lisboa ao Porto da mesma maneira”, garantiu. Uma alteração em cima da mesa passa por assegurar que, com o novo aeroporto em Benavente, este terá também uma nova ligação ferroviária a Lisboa e a uma futura linha que ligará Portugal a Madrid.