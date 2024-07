Primeiro fórum Técnico-Científico Médico em Portugal vai juntar várias organizações

A Ordem dos Médicos (OM), as Escolas Médicas Portuguesas (EMP) e as Sociedades Científicas Médicas (SCM) constituem o primeiro Fórum Técnico-Científico Médico (ForTeM) em Portugal. O principal objectivo do fórum, que resulta de uma iniciativa da Ordem dos Médicos, é promover maior articulação e partilha de conhecimento entre cerca de 170 organismos médicos, colégios de especialidade, sub-especialidades e competências da OM, EMP e SCM, com vista à melhoria e qualificação do ensino, formação, investigação e prestação de cuidados de saúde e prática médica.

O fórum vai também incentivar e melhorar a produção científica sobre as diferentes especialidades médicas e promover, em iniciativas conjuntas, informação médica tendo em vista a educação para a saúde junto da população. “Esta será a maior plataforma de organizações técnico-científicas na área da saúde, um fórum de reflexão que irá trazer novos contributos para o futuro da Saúde e da Medicina”, refere Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos.