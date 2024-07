Requalificação da Unidade de Saúde de Fátima vai permitir melhorar respostas à população

Foi aprovado na última reunião de executivo da Câmara de Ourém o relatório final referente ao concurso público para a requalificação e ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Fátima, que visa melhorar as condições de atendimento aos utentes. A obra será adjudicada à firma Ergsilva, S.A., por mais de 1,4 milhões de euros e tem um prazo de execução de 365 dias. Trata-se de um projecto de grande envergadura que pretende dar resposta às actuais necessidades da cidade que recebe milhões de peregrinos anualmente no Santuário de Fátima.

O projecto, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contempla, para além da ampliação, inúmeras alterações de forma a cumprir as novas disposições legais, entre as quais: criação de espaços de atendimento, vestiários, instalações sanitárias, sala de formação, bem como a correção de várias patologias nas fachadas e criação de acessos internos e externos aos vários pisos, entre outras modificações.

“No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência temos prevista uma requalificação que irá não só melhorar as condições actuais, mas também expandir as instalações da Unidade de Saúde Familiar de Fátima, ocupando o espaço anteriormente utilizado pela biblioteca”, disse em 2023 o presidente do município, Luís Albuquerque.