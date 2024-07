Santarém recebeu Encontro Nacional do Sector da Pedra Natural

O II Encontro Nacional do Sector da Pedra Natural – StonebyPORTUGAL SUMMIT decorreu no dia 12 de Julho, no Convento de São Francisco, em Santarém. A iniciativa organizada pela Assimagra – Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais reuniu mais uma vez os agentes do sector para debater o futuro, tendo participado entidades governamentais, municípios, empresas, fornecedores de tecnologia e entidades do sistema inovação. O ministro da Economia, Pedro Reis, sublinhou que “a economia é feita pelas empresas e pelos pequenos empresários que fazem a diferença”, considerando-os “um elemento imprescindível para estimular o crescimento do país”.



O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou que o concelho de Santarém está a atravessar um período de “dinâmica económica importante”, salientando que “a indústria da pedra é um dos principais sectores de actividade da região que mais contribui para o desenvolvimento local e regional”. Refira-se que o sector da pedra tem um importante pólo industrial e empresarial no norte do concelho de Santarém.



O encontro constituiu um espaço de reflexão e de partilha de experiências sobre os desafios exclusivos e as potencialidades da indústria da pedra, onde se debateram temas como a inovação e transição digital e como esta pode ser o motor para a competitividade das empresas, a internacionalização e valorização do sector. O desafio ambiental com a implementação contínua das melhores práticas de sustentabilidade e a diminuição da pegada ambiental do sector são desafios diários com que esta indústria se depara.



Por outro lado, a necessidade de ordenar a indústria pedreira e racionalizar a exploração dos recursos, levou o sector a repensar a sua forma de actuar no território, tendo sido apresentado o exemplo do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) como modelo de compatibilização do território com a indústria extractiva. A gestão da actividade extractiva tornou-se num dos desafios mais importantes na gestão do PNSAC, com a necessidade de conciliar a exploração de um recurso natural não renovável com a salvaguarda e valorização do património natural, cultural e paisagístico.