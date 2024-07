Trio que roubou 30 mil euros a idosos em Santarém continua a monte

Os assaltantes do casal de irmãos idosos que ficaram sem 30 mil euros que tinham ido levantar ao banco, no centro de Santarém, ainda não foram apanhados. A PSP continua a desenvolver acções para encontrar os suspeitos, que na manhã de terça-feira, 2 de Julho, levaram o dinheiro que estava no carro no parque de estacionamento subterrâneo, depois de utilizarem o esquema do pneu furado.

O que se sabe até ao momento é que quem esteve envolvido no roubo foi um trio de dois homens e uma mulher. Há indícios de que estes terão tido a ajuda de outras duas mulheres, que estavam no banco na altura do levantamento do dinheiro e que ficaram registadas no sistema de vídeo-vigilância. E terão sido estas que deram as informações aos cúmplices que prepararam o assalto de forma que passasse despercebido.

Naquela manhã, os irmãos, na casa dos 80 anos, tinham ido levantar o dinheiro proveniente da venda de um terreno e que era para levar a uma familiar também idosa. Depois de saírem da Caixa Geral de Depósitos, a poucos metros da entrada para o parque, foram deixar o dinheiro dentro de uma bolsa ao carro e foram tratar de outros assuntos na cidade. Os suspeitos não atacaram logo, nem arrombaram o carro, e esperaram pacientemente pelo casal. Quando as vítimas chegaram ao carro tinham um pneu da viatura furado pelos assaltantes, que se fizeram passar por pessoas solidárias e ofereceram-se para mudar o pneu. No meio da agitação, os idosos nem se aperceberam do desaparecimento do dinheiro e só deram por falta da bolsa quando os suspeitos, que falavam com uma pronúncia espanhola, já estavam longe. A PSP iniciou de imediato diligências, como a recolha das imagens de vídeo-vigilância da Caixa Geral de Depósitos e do parque subterrâneo.