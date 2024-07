Vila Franca de Xira é outra vez município amigo da juventude

Vila Franca de Xira foi distinguida novamente com o selo de município amigo da juventude na categoria de cinco estrelas, a classificação mais elevada da distinção, no dia 11 de Julho durante o IV Encontro Nacional da Rede de Municípios Amigos da Juventude, que decorreu no Pavilhão Paz e Amizade em Loures.

A distinção tem sido entregue desde 2022 a Vila Franca de Xira pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e premeia a estratégia e as boas práticas do município na área da juventude.

Apenas 14 municípios foram distinguidos com 5 estrelas: Além de Vila Franca de Xira, receberam a distinção mais elevada Ponta Delgada, Arcos de Valdevez, Cascais, Loures, Lousã, Maia, Matosinhos, Mealhada, Paços de Ferreira, Portimão, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia.

João Pedro Baião, vereador com o pelouro da juventude, recebeu o diploma da mão de Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Juventude e Modernização, Marco Santos, Presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ) e de Selene Martinho, Vice-Presidente do Instituto do Desporto e Juventude.

O evento contou com 250 participantes de 178 municípios que integram a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude da FNAJ.

Vila Franca de Xira foi também um dos 16 municípios pré-selecionados para a partilha de boas práticas municipais, tendo Beatriz Matos, jovem integrada num projecto do Programa de Ocupação de Jovens – Longa Duração, em curso na Fábrica das Palavras, apresentado o programa e falado sobre a sua experiência perante uma plateia de autarcas, dirigentes, técnicos e jovens de outros municípios.