IP substitui elevadores na estação ferroviária de Azambuja

Os elevadores da estação ferroviária da vila de Azambuja já estão a ser substituídos. A obra é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal que vai modernizar os elevadores por forma a melhorar a acessibilidade e segurança para os utilizadores do comboio.

Segundo o município de Azambuja a obra começou dia 8 de Julho e vai decorrer durante 16 semanas. “O município continuará a acompanhar a situação no sentido de assegurar que o serviço público de transporte ferroviário seja prestado aos munícipes e demais utentes na área do concelho com as melhores condições possíveis”.