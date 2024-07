Ir às compras com sacos reutilizados é uma prática cada vez mais comum

Sabia que um cidadão europeu consome cerca de 500 sacos de plástico por ano que acabam no lixo ao fim de apenas 20 minutos de utilização? E que um saco de plástico doméstico pode manter-se entre 20 a 50 anos na natureza até decompor-se? Na quarta-feira, 3 de julho, comemorou-se o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico e O MIRANTE foi para a rua conversar com os cidadãos para perceber os seus hábitos e sensibilidade em relação a reutilização.

“Tenho sempre sacos reutilizáveis no carro para usar quando vou às compras. Assim poupo dinheiro e evito o consumo de plástico”, afirma Inês Monteiro à saída de um supermercado da cidade de Santarém, garantindo que é raro esquecer-se deles em casa. Ana Moura, que trabalha numa mercearia da cidade escalabitana, nota uma maior consciência dos compradores, preocupados com o ambiente, mas também com o seu bolso. “Desde 2015 que se tem de pagar pelos sacos de plástico quando vamos às compras. Algumas pessoas já voltaram a trazer sacos de pano, como fazíamos antigamente”, declarou a O MIRANTE.

Pedro Canela, funcionário da Câmara Municipal de Santarém, recolhe todos os dias o lixo nas ruas da cidade. E explicou a O MIRANTE que os sacos de plástico que apanha já não podem ser reciclados, porque já estão contaminados pelo outro lixo. Portugal não está na lista dos que se portam pior em relação aos sacos de plástico. Em 2021, foi o segundo país da União Europeia com menos sacos de plástico consumidos per capita.

Reutilizar é a palavra de ordem, segundo a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - a Deco Proteste. Essa é mesmo a melhor opção, seja qual for o material de que é feito o saco. Porque a questão não é assim tão simples e mesmo os de papel têm custos para a natureza. Apesar das medidas e campanhas de sensibilização, apenas 2% da população mundial recicla sacos de plástico.