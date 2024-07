Turismo do Alentejo e Ribatejo faz reuniões para preparar plano de actividades

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo inicia esta segunda-feira um conjunto de reuniões com os parceiros do turismo para preparação dos objectivos do próximo e fazer um balanço do primeiro ano de mandato da comissão executiva. A sessão em Santarém está prevista para dia 22, no Santarém Hotel, às 10h00.

O presidente da entidade, José Manuel Santos, explica que as grandes linhas orientadoras e os principais eixos de acção do plano de actividades do próximo ano já foi aprovado numa reunião da comissão executiva, “e agora é o tempo de as apresentar aos nossos accionistas e parceiros, receber contributos e propostas. É um tempo de construção e de actualização da estratégia, mas também de balanço do primeiro ano de mandato”, sublinhou o dirigente do Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Este ciclo de reuniões integra ainda, no dia 18, uma sessão do conselho de marketing, órgão estatutário da entidade regional constituído exclusivamente por empresários e a quem compete aprovar a estratégia de promoção da região.