Vistoria a Colégio do Cartaxo revela problemas com infra-estruturas

São também apontadas algumas condições que precisam de ser resolvidas para se evitar o agravamento das condições de segurança e salubridade das edificações e do logradouro do colégio, que não tem licença da Segurança Social. São propostas limpezas, pinturas e impermeabilizações para também acabar com humidades e bolores em paredes e tectos, bem como resolver a situação do amontoado de mobiliário que torna os espaços em labirintos.

Os extintores e saídas de emergência do colégio Pergaminho Mágico no Cartaxo estão na sua maioria obstruídos ou são de difícil acesso, segundo conclui uma vistoria da câmara municipal, realizada após a mãe de uma criança se ter queixado de que a sua filha ingeriu detergente nas instalações. A comissão de vistoria de dois técnicos da autarquia e um dos bombeiros concluíram que o colégio, uma parte num edifício antigo onde funcionou o Colégio Almeida Garret, empresa dona do edifício, e outra parte mais recente no logradouro com construções em estruturas metálicas, de outros proprietários, tem um médio estado de conservação e determinam a realização de 21 medidas e obras para corrigir as anomalias.

A vistoria refere que a não serem feitas as obras, da responsabilidade dos proprietários, vão agravar-se as condições de segurança e salubridade das edificações, podendo vir a afectar ao longo do tempo a estrutura das construções. Além da situação de segurança relacionada com os meios de protecção contra incêndios, os técnicos chamam também a atenção para a falta de material anti-derrapante em degraus, fraca ventilação e iluminação das casas de banho que também são usadas para arrumarem materiais que não deviam estar nesse local e realçam que nos espaços há vários equipamentos móveis amontoados tornando-os autênticos labirintos que geram confusão nos trajectos.

Algumas das intervenções propostas passam por limpezas, por exemplo da zona do telhado, bem como pinturas e impermeabilizações interiores e exteriores de modo a evitarem infiltrações. Até porque se verifica em ambas as construções alguns espaços com humidades, bolores e salitres nas paredes e tectos. O município, que pediu entretanto esclarecimentos ao Instituto da Segurança Social sobre a regularidade do funcionamento do colégio, com as valências de berçário, creche jardim-de-infância, 1º ciclo e ATL, depois de O MIRANTE ter noticiado que o colégio não tem licença da Segurança Social, segundo confirmou este organismo que tem competência fiscalizadora confirmou.

Entre outras reparações que são necessárias estão a reparação ou substituição de vãos de portas, criação de canais de ventilação das instalações sanitárias, limpeza de vegetação infestante do logradouro bem como remoção da sucata existente neste espaço e que não se adequa à utilização do prédio. Os técnicos apontam que devem ser retirados os equipamentos obsoletos na área da copa: deve ser requalificados alguns pavimentos e deve ser feita uma selecção dos móveis para garantir uma utilização funcional dos espaços.

Recorde-se que O MIRANTE noticiou o facto de a Segurança Social ter verificado que o rácio de pessoal não corresponde ao estipulado nas normas, considerando que o número de pessoas ao serviço corresponde ao que é necessário para a valência de creche. A directora do colégio, Zulmira Simão, contactada por O MIRANTE, foi questionada sobre a situação da criança e sobre as posições da Segurança Social, mas preferiu sempre não prestar declarações.