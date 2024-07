Agroal é “Praia com Qualidade Ouro” pelo quinto ano consecutivo

A praia fluvial do Agroal recebeu a bandeira “Praia com Qualidade Ouro 2024”, galardão atribuído pela Quercus, pelo quinto ano consecutivo, reconhecendo assim a qualidade da água do ex-libris do concelho de Ourém. Após a recente renovação da Bandeira Azul pelo oitavo ano consecutivo, a praia fluvial do Agroal vê deste modo garantida e certificada a qualidade das suas águas, destacando o empenho municipal na promoção da qualidade ambiental, segurança e serviços de excelência que todos os visitantes podem usufruir.

O troféu “Praia com Qualidade Ouro” é atribuído há 15 anos distingue a qualidade da água balnear das praias portuguesas com base na informação pública oficial, tendo exclusivamente em consideração as análises efectuadas nos laboratórios das Administrações Regionais Hidrográficas. Em 2024, foram distinguidas mais 26 praias do que em 2023.