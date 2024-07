Albertina Roque cozinha, passa a ferro e vai ao supermercado aos 100 anos

Albertina Maria Roque é a utente mais idosa a viver numa residência assistida na Santa Casa da Misericórdia da Golegã e a segunda mais idosa da instituição. Comemorou 100 anos no sábado, 6 de Julho, com uma festa surpresa preparada pela Misericórdia e no dia anterior conversou com O MIRANTE sobre a sua vida de sacrifício. Revelou-nos que ainda cozinha, estende, lava e passa a ferro a sua roupa, cose à máquina, vai ao supermercado e faz a cama. O conselho que dá aos jovens é de pouparem para conseguirem ter as suas coisas e, na melhor das hipóteses, uma velhice tranquila como a sua.

“Se soubesse a minha vida...”, suspira Albertina Roque em conversa com O MIRANTE. Aos seis anos já apanhava tomate ao lado da mãe. Foi para a escola aos sete e queria ter feito o exame da quarta classe, mas teve de cuidar de três dos cinco irmãos mais novos para os pais garantirem o sustento da família. Trabalhou no campo por conta de patrões até se casar aos 20 anos e ao domingo ia para as searas de tomate e para a vinha do pai. Albertina Roque e António Barreto, seis anos e meio mais velho, conheceram-se a trabalhar, mas foi quando o homem veio da tropa em Cabo Verde que o sentimento floresceu, quando tinha 17 anos.

António Barreto pediu autorização aos sogros para namorar Albertina e o amor durou 70 anos, até o marido partir há quase dez anos. Não quiseram filhos porque “as vidas eram ruins e com filhos era pior”. Assim é que equilibraram a vida, explica, e conseguiram, quando António Barreto fez 86 anos, comprar a residência na Misericórdia da Golegã. Viveram na Rua Dr. Branco, na Golegã e venderam no mercado de Torres Novas durante 25 anos.

Albertina Roque ainda se lembra do lanche que preparou para o marido quando fez 90 anos. António Barreto era um homem calmo, bem-educado, boa pessoa e sempre foi aceite pelos pais de Albertina. Não gostava de comemorar o aniversário e Albertina também só começou a comemorá-lo quando entrou para a Misericórdia. Foi já tarde que começou a viver, a passear e é difícil lembrar-se de algo que gostaria de reviver ou de momentos felizes, porque viveu para o trabalho e a cuidar dos seus, deixando-se para segundo plano.

A centenária acha que “não andamos nesta vida por acaso” e que o segredo da sua vitalidade poderá ser o seu caminho em “linha recta” sem prejudicar os outros e talvez uma retribuição por a certa altura ter cuidado dos pais - da mãe, principalmente, que esteve acamada seis anos -, da sogra e mais tarde ter estado ao lado do marido das diversas vezes que foi operado. Não tem arrependimentos nem deve um pedido de desculpas, mas sente que alguém lhe deve a si. A morte não a atormenta, perdeu uma irmã nova e lembra que chega a novos e a velhos. Tem uma irmã na Golegã com quem não tem ligação e um irmão em Lisboa.

Apaixonada por cavalos e toiros

Albertina Roque não tem saído de casa ultimamente devido a alguns episódios de tensão alta, só para ir às compras à quarta-feira acompanhada de uma funcionária da instituição e da sua bengala. É quem coloca as compras no carrinho de compras e faz as contas na hora do pagamento. A sua idade é motivo de brincadeira no supermercado porque ninguém acredita que tem 100 anos. O dinheiro é um dos problemas para que hoje as relações não durem, refere Albertina Roque, “porque há quem seja mais poupado e é difícil pagar as rendas ou comprar casa”.

Quanto às maiores mudanças que viu na vida, diria que foi em termos tecnológicos e não acreditou quando o irmão lhe disse que existia uma “caixa” (televisão) que mostrava pessoas que estavam em Lisboa e surpreende-se com o facto de que se necessitar de ajuda basta levantar o telefone que tem no quarto para chamar uma funcionária. Cresceu a comer sopa de couves com feijão quase toda a semana e ao domingo era uma alegria porque a mãe matava uma galinha ou um coelho e fazia uma comida diferente acompanhada de arroz ou massa. Albertina Roque costuma cozinhar na sua residência massada de bacalhau e sopa de batata com tomate. Quando não apetece cozinhar, a Misericórdia fornece as refeições. É apaixonada por cavalos e toiros, muito por culpa de o marido ser irmão do falecido bandarilheiro Manuel Barreto, e bordou à máquina a capa das almofadas e do sofá com flores e cavalos.