Começaram as obras na Nacional 3 em Azambuja

A Infraestruturas de Portugal (IP) começou no dia 15 de Julho com as obras na Estrada Nacional 3 (EN3), em Azambuja. Os trabalhos vão decorrer no troço entre Vila Nova da Rainha e Espadanal, numa extensão de cerca de 700 metros, e têm como principal objectivo o reforço da melhoria da segurança rodoviária com a reformulação da geometria do traçado existente, através da construção de duas rotundas - nos quilómetros 5,7 e 6,4 - e introdução de separador central entre as mesmas. Será efectuada uma reabilitação funcional do pavimento, do sistema de Iluminação, melhoria/reposição do sistema de sinalização vertical/horizontal e de orientação, melhoria/reposição dos equipamentos de segurança e balizagem e reposição dos dispositivos retrorrefletores complementares.

“Com um investimento associado de 2,1 milhões de euros e um prazo de execução de 300 dias, a intervenção tem como objectivo a melhoria das condições de visibilidade e de circulação neste troço da EN3, minimizando os níveis de sinistralidade e potenciando um ambiente mais funcional e seguro para os seus utilizadores”, diz a IP.

As obras implicam restrições à circulação rodoviária que serão posteriormente divulgadas pela empresa.

Recorde-se que os autarcas de Azambuja já tinham manifestado preocupações com as condicionantes à circulação de trânsito tendo em conta os milhares de veículos pesados que diariamente ali transitam por ser uma zona com forte actividade logística. A O MIRANTE o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, tinha dito que apresentou algumas medidas de mitigação à IP, mas que uma delas já tinha sido descartada que era as obras decorrerem durante a noite.