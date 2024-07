Construção da Academia de Futebol de Santarém aumenta quase um milhão de euros

A Câmara de Santarém aumentou em quase um milhão de euros o valor base do concurso para a construção da Academia de Futebol de Santarém, que passou de 3 milhões e 587 mil euros para 4 milhões e 465 mil euros, acrescido de IVA. O objectivo desta revisão em alta do preço é tentar atrair empresas interessadas em executar a empreitada, já que o primeiro concurso não contou com propostas válidas. O prazo de execução é de 240 dias.

A construção da Academia de Futebol de Santarém, em terrenos junto ao complexo aquático municipal, no Jardim de Cima, resulta de uma parceria do município com a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Santarém (AFS). O projecto, que conta com financiamento garantido de 600 mil euros por parte da Federação Portuguesa de Futebol, através da AFS, constitui a primeira fase do que se espera vir a ser a futura cidade desportiva de Santarém.

A primeira fase de obras vai englobar a construção de acessos, iluminação e outras infraestruturas de apoio à Academia de Futebol, que vai contar com um campo para futebol de 11 e outro para futebol de nove e de sete e infraestruturas de apoio como quatro balneários, dois balneários para árbitros, posto médico, sala de reuniões/formação, bancada coberta com 904 lugares, bancada descoberta com 76 lugares, bar, instalações sanitárias e zonas de estacionamento. O investimento conta com financiamento garantido de 600 mil euros da Federação Portuguesa de Futebol, através da Associação de Futebol de Santarém.

Os equipamentos integrarão o património municipal, ficando a AFS responsável pela definição das “condições específicas para a prática e utilização desportiva”, por um período nunca inferior a 30 anos, renovável. O protocolo define que é reservado à AFS o espaço na Academia, por um período de 12 horas por semana, compreendido entre as 18h00 e as 23h00 e que, na necessidade de ocupação simultânea do espaço por outras entidades, a não existir entendimento, a AFS reserva-se no direito de preferência na utilização.