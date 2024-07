Equipamento de quimioterapia em Santarém avariado há quase um ano

A câmara de fluxo laminar do Hospital de Santarém, imprescindível para a preparação dos tratamentos de quimioterapia para doentes oncológicos continua avariada, há quase um ano, e não há uma previsão de quando é que a situação será resolvida. Desde Setembro do ano passado que o hospital está a utilizar o equipamento do Hospital de Torres Novas, para onde se deslocam os profissionais do Hospital de Santarém semanalmente para preparar as quimioterapias.

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, questionado por O MIRANTE, refere que a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, à qual pertence o Hospital de Torres Novas, “tem demonstrado total colaboração”. Realça ainda que tem-se conseguido minimizar o impacto para os utentes, sem constrangimentos de ordem clínica, com o esforço e empenho de todos os profissionais da ULS da Lezíria.

O equipamento é um dos que está nos projectos de investimento que constam do Plano de Desenvolvimento Organizacional 2024-2026 da ULS da Lezíria, mas que “aguarda a aprovação da tutela para que possa ser aberto o concurso público para a sua reparação. Além da câmara de fluxo laminar um grupo de trabalho está a desenvolver um projecto técnico inerente à requalificação do Serviço Farmacêutico e à requalificação da Unidade de Preparação Centralizada de Citotóxicos. O Hospital de Santarém atende diariamente entre 30 a 40 doentes oncológicos. Em 2023 foram seguidos em tratamento 2.686 doentes oncológicos. Em Janeiro a administração do Hospital de Santarém garantia que os profissionais se deslocam a Torres Novas em viatura do hospital com motorista e recebem horas extraordinárias.