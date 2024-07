Espaço do Cidadão já funciona em Cardigos

No Espaço do Cidadão estão disponíveis serviços de várias entidades ligadas à administração pública

O Espaço do Cidadão de Cardigos já se encontra a funcionar na denominada Casa do Cidadão dessa vila do concelho de Mação. A inauguração decorreu no dia 15 de Julho, pelo presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, e pelo presidente de Junta de Freguesia de Cardigos, Carlos Leitão. Para além do Espaço do Cidadão, no edifício da Casa do Cidadão funcionam também a Junta de Freguesia de Cardigos e os CTT.

Segundo informação do município, no Espaço do Cidadão estão disponíveis serviços de várias entidades, tais como: ACT, ADENE, Administração Local, ADSE, AMA, ANSR, ASAE, AT, CGA, DGAE, IEFP, IMT, ISS, Saúde. Nesse serviço, que funciona das 09h00 às 15h00, é possível renovar a carta de condução, registar um contrato ou simplesmente fazer um pedido de alteração de morada, entre outras respostas. Este espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 15h00.