Junta da Chamusca queixa-se à GNR de deposição indevida de resíduos

A Junta de Freguesia de Chamusca e Pinheiro Grande apresentou uma denúncia contra desconhecidos na GNR, através do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), devido à “constante e sistemática deposição dos mais variados tipos de resíduos ilegais, junto aos contentores” do lixo. Com essa queixa, a autarquia liderada por Rui Martinho espera que os autores materiais mas também, e sobretudo, os morais, sejam devidamente identificados e punidos nos termos da lei.

FOTOS - DR