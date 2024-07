Motorista da Carris Metropolitana que provocou acidente em Vialonga conduzia alcoolizado

O motorista do autocarro da Carris Metropolitana que bateu em dois carros estacionados em segunda fila em Vialonga na manhã de domingo, 14 de Julho, conduzia com excesso de álcool no sangue. Da colisão acabaram por resultar ainda danos em mais dois automóveis e num marco de água

O MIRANTE confirmou, junto de fonte oficial, que num primeiro momento o motorista, de nacionalidade brasileira, tentou justificar o acidente com o facto de se ter encadeado com o sol, mas ao soprar no balão acusou uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue (g/l), o que constitui crime. O limite máximo por lei para motoristas de veículos de passageiros é de 0,2 g/l. Por esse motivo os militares da GNR que tomaram conta da ocorrência levaram o condutor directamente para o posto de Vialonga para realizar contra-prova. Os factos vão agora ser remetidos ao tribunal.

O autocarro, que seguia de Vialonga para o Campo Grande, em Lisboa, levava apenas um passageiro a bordo e embateu violentamente em dois carros que estavam parados em segunda fila na Rua 28 de Setembro, arrastando-os até provocarem outras colisões com outros carros que estavam estacionados no local. Pelo meio foi arrancado também um marco de água, o que obrigou à intervenção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira.

