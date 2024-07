Plano de Cogestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo em Consulta Pública

O Plano de Cogestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) está em consulta pública entre 15 de Julho e 30 de Setembro, oferecendo aos cidadãos a oportunidade de contribuir para a preservação e valorização sustentável desta área ambiental, cultural, social e económica.

A proposta de plano, aprovada a 19 de Junho pela Comissão de Cogestão da RNET, liderada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, apresenta medidas prioritárias para a conservação da natureza e o desenvolvimento de actividades económicas sustentáveis na região.

O orçamento previsto para a implementação do plano é de 2 milhões de euros, com um horizonte temporal de quatro anos (2025-2028) e está estruturado em três eixos principais: Valorização sustentável e inovadora da área protegida, comunicação dos valores naturais, educação ambiental e sensibilização e capacitação dos actores chave da RNET e coordenação e articulação institucional para a conservação da natureza, restauro ecológico e resiliência do território. Os interessados podem consultar a proposta de plano na página online do município de Vila Franca de Xira ou enviar os seus contributos para o correio electrónico ambiente@cm-vfxira.pt ou por via postal, para a Loja do Munícipe, na Praça Bartolomeu Dias, nº 9, Quinta da Mina, 2600-076 Vila Franca de Xira. Os contributos devem incluir a identificação do requerente e a descrição detalhada das sugestões.

A comissão é composta por diversas entidades, incluindo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade NOVA e outras organizações ambientais e de desenvolvimento regional.