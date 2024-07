Ruas na cidade de Ourém vão ser reabilitadas por 150 mil euros

O salão nobre dos Paços do Concelho de Ourém foi palco da assinatura do auto de consignação que viabiliza a reabilitação de várias ruas na cidade de Ourém. Na presença do presidente Luís Miguel Albuquerque, e do representante da empresa adjudicatária, foi firmado o auto que define os procedimentos inerentes à reabilitação da rede viária municipal nas Ruas Dr. António Justiniano da Luz Preto, dos Álamos, Dr. Armando Henrique Reis Vieira, Dr. Agostinho Barroso Gonçalves, Santa Teresa de Ourém, Teófilo Braga, Bairro 25 de Setembro e Praça do Município.

Os trabalhos vão incidir na aplicação de novo pavimento betuminoso tipo desgaste, com prévia preparação do pavimento, e têm um prazo de execução de 30 dias. A empreitada representa um investimento municipal de quase 150 mil euros e pretende beneficiar ruas com bastante tráfego na cidade, criando melhores condições de utilização para automobilistas e peões.



Recuperação de infraestruturas e áreas florestais

Na manhã desta terça-feira, 16 de julho, o presidente da câmara assinou também os autos de consignação referentes à recuperação e tratamento de infraestruturas e áreas florestais danificadas pelos incêndios de 2022. Os documentos foram adjudicados à firma “JJFLINVEST, LDA.”, sendo que o auto de consignação referente ao Lote 2 – Encostas e linhas de água, no valor de 499.521,23 euros tem um prazo de execução de 120 dias, assim como o Lote 3 – Rede viária, no valor de 113.997,60 euros, também com um prazo de execução de 120 dias.