Acidente na Nacional 110 em Tomar provoca um ferido

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na quarta-feira, dia 17 de Julho, na EN 110, na freguesia de Casais e Alviobeira, no concelho de Tomar, provocou um ferido. Os Bombeiros do Município de Tomar foram acionados para o local pelas 9h25. No local do acidente estiveram três veículos e nove operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar e a GNR. Os meios de socorro assistiram também outra pessoa que não necessitou de cuidados hospitalares.