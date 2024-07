Coruche aposta na digitalização de percursos pedestres

Os percursos pedestres de Coruche estão a ser trabalhados para que seja possível um caminhante utilizar uma aplicação no telemóvel que o informa sobre pontos de interesse e informações úteis

Os percursos pedestres de Coruche estão a ser trabalhados para que seja possível um caminhante utilizar uma aplicação no telemóvel que o informa sobre pontos de interesse e informações úteis. O projecto, de âmbito turístico, visa garantir que todos os caminhos pedestres estejam mapeados numa app, que pode ser instalada num telemóvel. A parceria, que junta o município de Coruche e a empresa Geonatour, envolve o ajuste de rotas e a instalação de sinalizações nos percursos da Cegonha, do Cavalo e da Coruja/Ciclovia, assim como os Caminhos do Vale ao Montado.

Com o turismo de natureza a estar, literalmente, na palma da mão foram implementadas placas de percurso, pontos de interesse e totens turísticos. Os traçados e os pontos de interesse serão disponibilizados no Google Earth. A aplicação móvel utiliza georreferenciação, mas permite o modo offline, e fornece informações detalhadas sobre locais de interesse geológico, natural, histórico, arqueológico, além de opções de alojamento e alimentação.