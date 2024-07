Duplicação da Linha do Norte em VFX e Alhandra vai mesmo avançar à superfície

Já não há volta a dar: a duplicação da Linha do Norte em Vila Franca de Xira e Alhandra, que trará impactos consideráveis na paisagem e vivência das duas localidades, é mesmo para avançar, garantiu o Governo ao município de Vila Franca de Xira na última semana. Em reunião de câmara extraordinária, realizada na tarde de quarta-feira, 17 de Julho, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, informou que após reunião com o Ministro das Infraestruturas se ficou a saber que o Governo concorda com o plano da Infraestruturas de Portugal (IP) de avançar com a duplicação da linha à superfície. Aquela empresa respondeu ao município elencando um conjunto de factores que, no seu entender, inviabilizam a construção de um túnel, incluindo um custo estimado a rondar os 500 milhões de euros e falta de espaço em canal para construção de um túnel junto aos pilares da ponte Marechal Carmona.

Por esse motivo, o executivo deliberou uma posição conjunta onde promete "tudo fazer" para que os projectos que venham a ser desenvolvidos pela IP sejam o menos impactantes possível para as comunidades, num momento que não gerou consensos.

