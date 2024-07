Não há boa gestão autárquica em Benavente

O presidente da concelhia de Benavente do partido Chega, Ruben Vicente, partilha as suas opiniões sobre a situação actual do território onde vive e trabalha, assim como a visão do partido para o futuro. Numa altura em que se fala do novo aeroporto a construir no concelho, Ruben Vicente critica a inexistência de um centro de saúde aberto 24 horas em Samora Correia, obrigando os residentes a deslocarem-se a Vila Franca de Xira ou a Benavente em caso de emergência. “Isto é ridículo, não há uma gestão com pés e cabeça”, afirma, reforçando: “O aeroporto é muito bonito, sim senhor, mas aqui ao lado, na Coutada Velha, ainda não há saneamento. Que concelho é este? Vivemos onde? Em 1940 ou 1960? Estamos muitos limitados”.