Projecto em Almeirim vai revolucionar agricultura

A 52 Fresh é o inovador e maior projecto agrícola das últimas décadas no Ribatejo, que garante zero desperdício de água na transformação de cenouras bebés e que vai instalar em Almeirim a única fábrica na Europa, e a terceira a nível mundial. O projecto destaca-se por ter um plano de reaproveitamento da água numa parceria com duas quintas agrícolas, das mais emblemáticas da região – a Alorna e o Casal Branco – que promove a sustentabilidade ambiental e a redução dos custos energéticos. O investimento directo estrangeiro em Portugal, que apenas aguarda a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para avançar, constitui também uma oportunidade de diversificação e rentabilidade para os agricultores da região.